Um Punkt 16 Uhr ist Schichtwechsel im Annahmebüro C des Esslinger Klinikums. Sobald die Ärzte den kleinen Raum in der Empfangshalle geräumt haben, übernimmt Gerd Heitmann dort wie jeden Dienstag zwischen 16 und 18 Uhr das Regiment. Sorgsam bringt er das große Schild mit der Aufschrift „Patientenfürsprecher“ auf der Innenseite der Glastür an und nimmt an seinem Schreibtisch Platz. Bereits kurz zuvor hatte er sich seine Post aus dem Sekretariat der Geriatrie abgeholt. „Heute ist nicht viel dabei“, bemerkt er und vertieft sich in eine Postkarte, die eine Patientin geschickt hat. Manchmal