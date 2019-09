EsslingenDie Macher von ES funkelt hatten auch bei der aktuellen Auflage der langen Einkaufsnacht Glück mit dem Wetter. So lange die Besucher in den Straßen und Gassen unterwegs waren, blieb es mild und fast ganz trocken. Der Abend zog viele Besucher in die Stadt, die sich auf den Märkten umsahen, Leckereien aus dem gastronomischen Angebot probierten und in den Geschäften nach neuer Ware schauten.

Alexander Kögel, der Sprecher der Händlergemeinschaft City Initiative, berichtete von zufriedenen Händlern in der Stadt. Es sei nicht ganz so belebt gewesen wie in den vergangenen Jahren, hat Kögel festgestellt. „Das liegt wohl an der verlängerten