Von Claudia Bitzer

Esslingen - Die Stadt Esslingen muss sich auf mehr Erstklässler einstellen. In den nächsten fünf Jahren wird die Zahl von 782 Abc-Schützen, die im kommenden Herbst erwartet werden, auf 943 im Jahr 2023 klettern. Das entspricht einem Plus von 20,6 Prozent. Die Zahlen basieren auf den Angaben des Einwohnermeldeamts. Im Rathaus rechnet man damit, dass sie mit den zunehmenden Geburtenzahlen, der Zuwanderung und den neuen Baugebieten auch noch höher gehen könnten.

Diese Prognosen hat die Verwaltung im Zusammenhang mit der Amtlichen Schulstatistik fürs Schuljahr 2017/18 in den gemeinderätlichen Schulausschuss eingebracht. Der städtische Schulamtsleiter Bernd Berroth geht davon aus, dass die meisten Grundschulen den Zuwachs noch verkraften können. Aber in der Innenstadt und in der Pliensauvorstadt werde es schwierig. Zudem werden sich die zunehmenden Schülerzahlen in ein paar Jahren auch auf die weiterführenden Schulen auswirken. Das müsse man bei der Diskussion über die neue Schule in der Pliensauvorstadt, für die eine Expertengruppe eine Gemeinschaftsschule mit gymnasialer Oberstufe vorschlägt, mit bedenken, so Berroth. Darüber, dass man die neue Schule schnell angehen müsse, war sich das Gremium einig. Mit einer gymnasialen Oberstufe an einer Gemeinschaftsschule habe die CDU jedoch „große Probleme“, befürchtete Edward-Errol Jaffke Konkurrenz vor allem für die beruflichen Gymnasien. Die Verwaltung will die Schülerzahlen dort eruieren und für das Thema aufbereiten.

107 Kinder und damit 14 Prozent der knapp 750 Fünftklässler, die im Herbst an einer Esslinger Schule begonnen haben, besuchen eine Gemeinschaftsschule, im vergangenen Jahr waren es noch 25 Prozent. Ob die Eltern damit skeptisch auf die zusammengelegte Innenstadtschule geschaut haben oder den Realschulen mit ihrem neuen, aber auch umstrittenen Konzept mehr vertrauten, sei dahingestellt. Jedenfalls haben in Esslingen 2017 erstmals mehr Kinder mit einer Werkrealschulempfehlung an einer Realschule als an einer Gemeinschaftsschule angefangen. Die Werkrealschulen in Esslingen laufen bekanntlich aus. Auch der Zulauf von Kindern mit einer Realschul- oder gar Gymnasialempfehlung an den Gemeinschaftsschulen war geringer als 2016.

In den Esslinger Realschulen sind 2017 mit 244 Kindern 33 Prozent der Fünftklässler an einer weiterführenden Schule an den Start gegangen, 2016 waren es nur 24 Prozent. Das Gymnasien bleibt die begehrteste Schulart. Dort haben im Herbst 357 Schüler und damit 48 Prozent angefangen (2016: 52 Prozent). Das Übertrittsverhalten an den Esslinger Schulen liegt somit im Landestrend.

Die sieben Ganztagsgrundschulen werden gut angenommen . Sie sollen bis 2022 auf elf ausgebaut werden. Der CDU ist die Wahlfreiheit von Ganztag oder Halbtag an diesen Schulen wichtig, die SPD sähe die Katharinenschule lieber als gebundene Ganztagsschule. Ernüchternd: die Inklusionsbilanz. Während 2016/17 43 Kinder mit Anspruch auf sonderpädagogische Förderung an einer Regelschule lernten, waren es 2017/18 nur 36.

Grundschulempfehlung und tatsächliche Schulwahl

Von den knapp 750 Kindern, die 2017 an einer weiterführenden Schule in Esslingen angefangen haben, haben sic h nicht alle an die Schulart gehalten, die ihnen ihre Grundschule nahegelegt hatte. (Vorjahreszahlen in Klammern.)

51 (29) Prozent der Kinder mit Werkrealschulempfehlung haben an einer Realschule , 42 (67) Prozent an einer Gemeinschaftsschule und vier (drei) Prozent an einem Gymnasium angefangen.

Kinder mit einer Realschulempfehlung haben sich zu 61 Prozent (52) auch für diese Schulart entschieden, zu 14 Prozent (22) für eine Gemeinschaftsschule und zu 22 (25) Prozent fürs Gymnasium.

Gymnasial empfohlene Kinder besuchen zu 91 (91) Prozent auch ein Gymnasium. Sieben (sechs) Prozent gehen auf die Realschule, zwei Prozent (drei) auf eine Gemeinschaftsschule.