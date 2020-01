Erste Hilfe für Modellbahnen

Gerhard Walchner repariert seit Jahrzehnten Modellbahnen aller Spurweiten

In seiner Werkstatt repariert Gerhard Walchner aus Oberesslingen Modellbahnen. Der Tüftler erinnert sich an keinen Fall, bei dem er mit seinem Latein am Ende gewesen wäre.