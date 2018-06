EsslingenDie Diskussion über die Zukunft der Esslinger Bücherei ruft immer mehr Bürger auf den Plan. Entsprechend groß war der Andrang bei einer Anhörung der SPD: Rund 130 Besucher kamen in die Schickhardthalle – so viele wie zu keiner anderen Anhörung der vergangenen Wochen. Fast noch mehr hat viele zuvor ein Lokaltermin in der Küferstraße bewegt. „Lassen Sie diesen Ort auf sich wirken und überlegen Sie, wie ein Büchereigebäude hier aussehen könnte. Spüren Sie die Enge mit 2,50 Metern Abstand zum Nachbargebäude und denken Sie an das Baurecht und daran, was das für die Menschen heißt“, empfahl SPD-Stadtrat Klaus Hummel den Besuchern, von denen viele