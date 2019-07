EsslingenSeine Biografie liest sich spannender als viele Romane: Albert Dulk (1819 bis 1884) war Apotheker und Schriftsteller, Freidenker und Revolutionär, Sozialist, Extremsportler, Abenteurer und das, was man heute gern einen „Womanizer“ nennt. Doch trotz seines wild bewegten Lebens und seiner vielen Begabungen ist er inzwischen vor allem Kennern ein Begriff. Aus Anlass von Dulks 200. Geburtstag am 17. Juni hat das Esslinger Kulturamt zusammen mit der Württembergischen Landesbühne und dem Autor Ulrich Stolte eine vierteilige Veranstaltungsreihe organisiert, die Facetten von Dulks Leben und literarischem Wirken beleuchten soll. Dass man sich in