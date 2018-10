EsslingenErhard Eppler ist 91 Jahre alt, beinahe 92. Ein beachtliches Alter. Abgesehen von der Stimme, die mit der Zeit ein wenig dünner wurde, merkt man dem SPD-Urgestein das aber kaum an. Auch nicht am Donnerstagabend, als der ehemalige Bundesminister und Abgeordnete des Bundestags im Gemeindehaus am Blarerplatz zu Gast war. „Klartext im Blarer“ heißt die Veranstaltungsreihe, die vom Evangelischen Bildungswerk in Zusammenarbeit mit der Katholischen Erwachsenenbildung veranstaltet wird, und Eppler sprach Klartext.

Beinahe zwei Stunden erzählte der Mann mit dem schneeweißen Lincoln-Bart Anekdoten aus seinem aufregenden Leben, warb für sein neues