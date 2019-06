EsslingenSeit Anfang der 90er-Jahre wird in Esslingen über die Zukunft der Stadtbücherei diskutiert – nun will man im Rathaus Nägel mit Köpfen machen. Doch der Weg zur neuen Bibliothek, die mehr als 20 Millionen Euro kosten wird, ist weit. Sicher ist: Der aktuelle Bücherei-Standort wird auch der künftige sein. Das haben die Esslinger im Bürgerentscheid am 10. Februar mit überwältigender Mehrheit beschlossen. Nun ist es an Gemeinderat und Verwaltung, diesen Bürgerwillen umzusetzen. Die Planung will man nicht allein den Fachleuten überlassen – die künftigen Nutzer sollen ein gewichtiges Wort mitreden. Die erste Phase eines aufwendigen Beteiligungsprozesses