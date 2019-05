Esslingen (red) Im Zuge der Dieselaffäre und der Einführung von Fahrverboten in Innenstädten suchen Autofahrer nach Alternativen. Doch was ist besser? Ein Erdgasfahrzeug oder ein Elektroauto? In einem Vergleich haben die Stadtwerke Esslingen die wichtigsten Vor- und Nachteile für Sie zusammengefasst.