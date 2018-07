EsslingenDie internationale Krise um den Einfluss der Großmächte in Marokko wird im Frühjahr 1906 auf einer internationalen Konferenz in Algeciras in Spanien vorerst beigelegt. Das Treffen endet allerdings mit einer diplomatischen Schlappe für das Deutsche Reich. Deutschland hatte erwartet, mit Sicherheitsgarantien für das Land Bündnispartner für seinen im Vorjahr formulierten Anspruch zu finden, eine „offene Tür“ nach Marokko zu erhalten und damit Frankreichs Einfluss in Nordafrika zurück zu drängen. Die Konferenzteilnehmer einigen sich zwar darauf, die Souveränität Marokkos formell anzuerkennen, Frankreich erhält jedoch gemeinsam mit Spanien das Recht,