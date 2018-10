EsslingenDie Musik von Eleni Karaindrou umgibt eine ganz besondere Aura. Dramatische Ausbrüche sind ihre Sache nicht – sie bewegt sich in einer eher ruhigen Klangwelt voller intensiver Farben und mit spannungsvoller Melodik. Bekannt wurde die aus Mittelgriechenland stammende Komponistin durch eine Musik, die die Filme des Star-Regisseurs Theo Angelopoulos nicht nur mit Tönen untermalte, sondern den Filmsequenzen auch eine eigene Identität gab. Eingebunden in das Jazz Festival Esslingen erlebten die zahlreichen Zuhörer in der stimmungsvoll beleuchteten Stadtkirche St. Dionys Karaindrous Klangkosmos in einer einstündigen, ohne Pause durchlaufenden