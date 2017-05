Esslingen (meb) - Die Stadt wollte so schnell wie möglich durchstarten, doch der Gemeinderat hat sie vorerst ausgebremst. Statt über den Vorschlag aus dem Rathaus abzustimmen, die Elektromobilität beim städtischen Busverkehr in den nächsten zehn Jahren massiv auszubauen, wurde die Entscheidung auf Wunsch der Stadträte gestern vertagt. Die Räte fühlten sich angesichts der Komplexität des Themas noch nicht genügend über das Vorhaben informiert und wollen noch weiter darüber beraten. Nun soll der Beschluss voraussichtlich am 24. Juli fallen.

