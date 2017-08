Wer sich in den vergangenen Wochen über einen jungen Mann gewundert hat, der am Schurwaldrand Rauchpatronen gezündet oder über Krummenacker einen Ballon hat aufsteigen lassen, der hat bestimmt Robin Hecker gesehen. Bei dem 24-Jährigen handelt es sich aber beileibe um keine windige Gestalt, auch wenn er den Luftströmungen auf der Spur ist. Der Student der Katholischen Universität Eichstätt untersucht vielmehr die „Kaltluftbahnen in Esslingen unter Berücksichtigung der Siedlungsentwicklung“. So jedenfalls lautet der grobe Arbeitstitel seiner Masterarbeit.

Anzeige /* */ var w =