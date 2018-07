EsslingenDie Enten haben wieder ganze Arbeit geleistet: Beim elften Entenrennen im April haben sie 21 000 Euro eingeschwommen. Am Mittwochabend wurden den begünstigten Vereinen die Spendenschecks übergeben. Von Round Table 161 Esslingen (RT) veranstaltet, ist das Rennen mittlerweile fester Bestandteil des Esslinger Frühlings. „Wir sind froh, dass die Aktion so gut ankommt“, sagt RT-Präsident Benjamin Hirth. 7000 gelbe und blaue Enten gingen von der Maille aus ins Wasser. Bis zum Schelztor ging das Rennen, dort wurden die 205 ersten Enten ermittelt, denn so viele Gewinne wurden von Unternehmen aus Esslingen und Umgebung gespendet. Der Hauptpreis in diesem