Am Sonntag, 13. August, nimmt Heidi Gassmann um 14.30 Uhr Interessierte mit in das alte Esslinger Wengerterviertel. Auf ihre ganz persönliche Weise vermittelt die Stadtführerin die Geschichte dieses geschichtsträchtigen Quartiers. Die Beutau war einst der traditionelle Wohnort der Weingärtner, die bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts das Rückgrat der Esslinger Ökonomie bildeten. Vor allem in den Wochen der Weinlese ging es in den heute so beschaulichen Gassen hoch her. Die kleinste der historischen Vorstädte ist seit dem Bau der Ringstraße etwas aus dem Blickfeld verschwunden. Zu Unrecht, denn das ehemalige Viertel der Weingärtner zeigt auf engstem Raum