EsslingenKleine Ursache mit großer Wirkung: Eine Mini-Baustelle bergaufwärts in der oberen Mülbergerstraße sorgt schon seit etlichen Tagen dafür, dass dort zweimal täglich der Verkehr weitgehend zum Erliegen kommt. So schildern es Anwohner und Autofahrer. Dabei ist für sie das eigentliche Ärgernis nicht die Baustelle an sich, sondern vielmehr die Tatsache, dass dort nicht gebaut wird.

Dietmar Krepper hat genau hingeschaut: Nur 1,30 Meter auf 40 Zentimeter groß sei jene kleine Baugrube auf Höhe der Mülbergerstraße 112. Und deswegen sei dort seit Weihnachten eine zusätzliche Ampel eingerichtet worden, die den Verkehr wechselseitig immer nur in eine