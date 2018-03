„Wir kommen daher aus dem Morgenland“, intonieren Caspar, Melchior und Balthasar derzeit in vielen Städten und Gemeinden im Kreis Esslingen unermüdlich: Seit einigen Tagen sind die Sternsinger unterwegs, darunter auch Kinder und Jugendliche aus den acht katholischen Gemeinden in Esslingen. Rund 40 verkleidete Heilige Drei Könige - der jüngste erst vier Jahre alt - besuchten das Neue Rathaus. „Das steht symbolisch für alle Häuser der Stadt“, meinte der Esslinger Sozialbürgermeister Markus Raab in Erwartung des traditionellen Segens C+M+B (Christus Mansionem Benedicat).

Der Brauch des Sternsingens um den