Esslingen (adi) - Ein Leben lang hat er sich auf vielfältige Weise für seine Mitbürger engagiert - und viele trauern um Norbert Jaffke, der nun im Alter von 84 Jahren gestorben ist. 1931 in Berlin geboren, war er maßgeblich am Volksaufstand des 17. Juni 1953 in der DDR beteiligt: Jaffke gehört zu denen, die die rote Fahne vom Brandenburger Tor holten. Nachdem der Aufstand damals niedergeschlagen worden war, kam Jaffke in Haft, 1954 gelang ihm die Flucht nach West-Berlin. Von dort fand er den Weg nach Esslingen. Sein Vater ha­be ihm von den Vorzügen der einstigen Reichsstadt vorgeschwärmt, erzählte er anlässlich der goldenen Hochzeit mit