(gw) - „Momentan bereitet jeder seinen Garten auf den Winter vor. Da fällt viel Grünschnitt an. Da reichen die Biotonnen oft nicht aus“, erklärt Deponiewart Holger Stötzel die langen Autoschlangen, die sich in diesen Tagen immer wieder an der Zufahrt zur Kompostierungsanlage am Zollberg oberhalb des Pliensaufriedhofs bilden. Das bestätigt auch Manfred Kopp, Geschäftsführer des Abfallwirtschaftsbetriebs, der die 34 Grünschnitt-Sammelplätze und neun Kompostierungsanlagen des Landkreises Esslingen betreut: „Im Augenblick ist auf den Sammelstellen jahreszeitlich bedingt sehr viel los, vor dem Winter räumt jeder noch seinen Garten ab.“

