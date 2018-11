EsslingenRund um die Esslinger Rathäuser wird zurzeit gehämmert und gesägt, was das Zeug hält. Wenn am morgigen Dienstag der Esslinger Mittelalter- und Weihnachtsmarkt seine Pforten öffnet, wollen sich die Händler von ihrer besten Seite präsentieren. Bei der weihnachtlichen Dekoration der Dächer legen die Chefs meistens selbst Hand an.

Das Tor zum Mittelaltermarkt steht schon. Darunter liegt ein großer Stapel Holzscheite, den Gastronom und Marktbetreiber Reinhard Segatz aus Kirchheim Stück für Stück abträgt. Er ist seit 38 Jahren beim Esslinger Weihnachtsmarkt dabei und lobt die Organisatoren: „Die Marktleitung macht einen guten