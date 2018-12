Endspurt auf dem Weg zur Bücherei-Entscheidung

Bürger entscheiden am 10. Februar über den künftigen Standort – Initiative wirbt mit Transparenten für die Abstimmung

Die jahrelangen Debatten über die Zukunft der Esslinger Stadtbücherei sollen ein Ende haben: Am 10. Februar 2019 werden die Esslinger in einem Bürgerentscheid darüber befinden, ob die Bibliothek in einem modernisierten und erweiterten Bebenhäuser Pfleghof bleiben oder in einen Neubau an der Küferstraße umziehen soll.