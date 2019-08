EsslingenDie Stimmung in der Bahnhofstraße ist bestens. „Großartig! Alle freuen sich, dass mit Osiander der Leerstand in der ehemaligen Strauss-Filiale vorbei ist“, sagt Bärbel Apprich, Sprecherin der Händlergemeinschaft in Esslingens westlichster Fußgängerzone. „Aber mir tut es so leid um Karstadt, dass es mit der Via nicht vorangeht.“ Die Geschäftsführung vor Ort sei kreuzunglücklich über die Hängepartie, in Esslingens einzigem Kaufhaus würde man gerne umbauen, hängt aber am Tropf des gemeinsamen Investors, weiß der Flurfunk.

Die geplante Einkaufs- und Gastronomiemall neben Esslingens einzigem Kaufhaus hätte den ursprünglichen Planungen zufolge