EsslingenDick in Schal, Mütze und Handschuhe eingepackt, bibbern rund 50 Kunden der Essener Tafel vor dem alten Wasserturm im Stadtteil Steele. Im Schlepptau haben sie ihre bunten Einkaufstrolleys. Die ersten sind seit 9 Uhr vor Ort. Immer mal wieder quetscht sich ein Lieferwagen an der Menge vorbei. An Bord: Lebensmittelspenden, unter anderem von Supermärkten. Die Menschen warten geduldig auf die Essensausgabe. Ausländisch aussehende Menschen sind am Freitagmittag nicht darunter.

Tags zuvor war bekannt geworden, dass der Vorstand der Tafel in Essen beschlossen hat, vorübergehend keine Ausländer mehr als Neukunden anzunehmen. Damit reagierte die