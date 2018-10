EsslingenDie Entscheidung, ob die Gemeinschaftsschule Innenstadt eine gymnasiale Oberstufe bekommen soll oder nicht, wird in der Gemeinderatssitzung am Montag voraussichtlich eine ganz knappe Sache. SPD, Grüne und Linke haben sich im Vorfeld dafür ausgesprochen, CDU, Freie Wähler (FW) und FDP dagegen. In einem offenen Brief hat jetzt die „Elterninitiative für eine gymnasiale Oberstufe in einer Gemeinschaftsschule in Esslingen“ an die bürgerlichen Fraktionen und Gruppierungen appelliert, ihrem Wunsch nachzukommen. Im März hatte sich die Initiative auf den Weg gemacht, mit den Betroffenen zu diskutieren und mit den Entscheidungsträgern ins Gespräch zu