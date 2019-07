EsslingenDie vorherrschende Grundfarbe wird weiß sein. Aber umso bunter soll das kulinarische Angebot sein. „Schwäbisch-international“ – so umschreibt Hauptorganisator Christian List die Vielfalt der Küche, mit der acht Wirte elf Tage lang Leben in Esslingens gute Stube bringen wollen. Vom 2. bis 12. August richten sie unter dem Motto „Esslinger Sommer – Genießen auf dem Marktplatz“ ein großes Event aus, das für zwei Jahre an die Stelle des traditionellen Zwiebelfests treten wird. Mit welchem Konzept es danach weiter gehen soll, ist noch offen.

Weil sie sich von der Stadt ungerecht behandelt fühlten, hatten die bisherigen Zwiebelfest-Wirte Anfang des Jahres ihren Rückzug angekündigt. Daraufhin beschloss die Stadt, die Organisation künftig selbst in die Hand zu nehmen, allerdings erst ab 2021 (wir berichteten). Für die Übergangszeit soll es nun das Sommerfest geben. „Uns ist klar, dass wir eine Lücke füllen. Genau diese Brücke wollen wir schlagen, um uns für das neue Fest zu empfehlen“, so umschreibt Salvatore Marrazzo, der Sprecher der neuen Wirte-Gemeinschaft, den Anspruch und den Auftrag der Gastronomen. Untereinander gebe es ein sehr gutes Klima. „Wir arbeiten professionell und demokratisch zusammen. Auch mit der Stadt gibt es eine sehr gute Kooperation.“

Holzlauben haben ausgedient

Etwas völlig Neues habe man in der Kürze der Zeit nicht auf die Beine stellen können, sagt Christian List. Dafür seien er und seine Kollegen auch nicht angetreten. „Wir wollen ein schönes Sommerfest organisieren. Wenn die Leute nach Hause gehen, sollen sie sagen: Es war mindestens genauso schön wie beim Zwiebelfest.“ Genau das ist auch die Vorstellung von Italo-Wirt Marrazzo. „Wir wollen die Leute mit unseren Angeboten wieder für Esslingen begeistern. So eine tolle Stadt gibt es kaum anderswo.“ An der bisherigen Konzeption werde sich wenig ändern. Die Sicherheitsvorkehrungen bleiben die gleichen wie in den Vorjahren. Das augenfälligste Novum: Die Holzlauben, die 32 Jahre lang das Bild des Zwiebelfest geprägt haben, haben ausgedient. An ihre Stelle treten weiße Pagodenzelte. Jeder Wirt bekommt Platz für zwei solcher Zelte. Den Ausbau gestaltet jeder nach seinen Vorstellungen. „Wir werden wie bisher zwischen 2500 und 3000 Sitzplätze haben“, schätzt List.

Größer als bislang ist die Vielfalt der Gastronomie-Angebote. Neben traditionellen und modernen schwäbischen Gerichten gibt es auch mediterrane und südamerikanische Leckereien. Wie im Restaurant kann sich jeder Gast entweder setzen und bedienen lassen. Oder er entscheidet sich für die kostengünstigere Variante „auf die Hand“. Das Getränkeangebot ist weitgehend regional, ergänzt durch internationale Weine und Cocktails. Etwas Neues ausprobieren möchte Annette Currle. Die Gastronomin, die schon zu Zwiebelfestzeiten dabei war, stellt 50 Kopfhörer für eine „ Silent Disco“ zur Verfügung. Drei Musikrichtungen, jeweils gekennzeichnet mit der gleichen Farbe, sind darauf zu hören: 80er-Hits, Schlager/Rock’n’Roll und moderne Popsongs. Currle nennt zwei Vorteile dieser Art Musik zu hören: „Leute mit dem gleichen Musikgeschmack begegnen sich. Und die umliegenden Nachbarn werden nicht gestört.“

Neukonzeption im Oktober

Mit dem Aufbau werde man am 30. Juli beginnen, berichtet Organisationschef List. „Der Zeitplan ist ausgesprochen ambitioniert. Wir müssen acht komplette Gastrosysteme einrichten.“ Für Oktober sei ein Treffen mit der Stadt geplant, berichtet Thomas Kielmeyer. Dann werde man über die Zukunft des Sommerfests auf dem Marktplatz sprechen. Über eine wesentliche Veränderung sei man sich schon einig: „Das Wagenburg-Prinzip, sprich, dass alles nach außen abgeschottet ist, gehört der Vergangenheit an.“ Künftig solle in der Mitte des Marktplatzes die gastronomische Infrastruktur aufgebaut werden. Von dort aus ziehen sich dann die Bereiche der einzelnen Wirte nach außen.

Mit einem Fassanstich und der Vorstellung der Wirte wird OB Jürgen Zieger das Sommerfest am Freitag, 2. August, um 18.30 Uhr eröffnen. Sonntags gibt es bei allen Gastronomen ab 11.30 Uhr Aktionen für kleine Gäste und Familien – von der Fotobox bis zum Kinderspielhaus. An den Montagen ist ab 18.30 Uhr mit sogenannten Walking Acts Live-Musik angesagt. An allen Wochentagen gibt es von 14.30 bis 17 Uhr Kaffee und Kuchen für fünf Euro.

Diese acht Wirte machen mit: Stand 1: „Der Rote Hirsch“, Steffen Kauderer und Christian List, moderne schwäbische Küche. Stand 2: Currles Culinarium, Annette Currle, innovative schwäbische Küche. Stand 3: Kielmeyers Besen und 1582, Thomas Kielmeyer, klassische schwäbische Küche. Stand 4: Rauschenbergers Eventcatering, internationale und schwäbische Küche. Stand 5: Accanto und Cosmopolita, Salvatore Marrazzo. Italienische Küche. Stand 6: Fleischmann, Fotios Anastasiou, Steaks, Poke Bowls & Cocktails. Stand 7: Jack Moody’s, Savvas Savvidis, amerikanische Küche & Cocktails. Stand 8: Joe Pennas, Ioannis Siavilas, südamerikanische Küche & Cocktails.

