EsslingenDer Rock-Band Eisbrecher wurde schon manches Etikett angeheftet: Mal war von „elektronischem Trip-Rock“ die Rede, ein andermal von „Neuer Deutscher Härte“ gesteckt. Leadsänger Alexx Wesselsky, der vom ersten Tag an zusammen mit dem Gitarristen und Keyboarder Noel Pix­ Seibert auf der Kommandobrücke stand, kann damit wenig anfangen. Er beschreibt den Stil als „deutsch­sprachige Rockmusik mit Elektro-Ele­menten“ und „Deutsch-­ Rock der spe­ziel­len Art“. Sicher ist: Wenn die Jungs auf der Bühne stehen, geht es musikalisch etwas härter zur Sache. Am Donnerstag, 18. Juli, steuert der Eisbrecher die Esslinger Burg an.

