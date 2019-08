EsslingenLangeweile in den Sommerferien? Das kennen die 200 Kinder nicht, die sich täglich in der Spielstadt Karamempel am Westend vergnügen. Für die Jungs und Mädels hat der Stadtjugendring in der Weststadt erneut ein abwechslungsreiches und spannendes Programm zusammengestellt. Max Schröder vom Spielmobil ist hoch zufrieden: „Die Kinder werden von 50 Betreuern aus Esslingen und den verschiedenen Partnerstädten betreut.“ Dabei erleben die Ferienkinder in der Spielstadt nicht nur das alltägliche Leben mit all seinen Facetten, es geht auch auf Ausflüge, wie Schröder alias Maxman erläuterte: „In den letzten Tagen wanderten wir gemeinsam auf die Burg.“