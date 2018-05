EsslingenAm kommenden Sonntag, 13. Mai, ist es wieder soweit: Zum 41. Mal findet der Internationale Museumstag statt. An der Aktion beteiligen sich auch viele Museen aus dem Landkreis. Der Besuch dort ist kostenlos, und teils werden Führungen angeboten. Das Stadtmuseum im Gelben Haus am Hafenmarkt 7 hat von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Um 16 Uhr findet eine Führung statt durch die Dauerausstellung zur Geschichte der Stadt und zum Leben ihrer Bewohner. Zusätzlich gibt die Wechselausstellung „In aller Munde“ Einblick in die Esskultur im Wandel der Zeit. Auch neue Ernährungstrends werden vorgestellt. An Mitmachstationen erhalten die Besucher Antworten auf Fragen