Einschulung in Mettingen

55 Erstklässler starten an der Grundschule Mettingen – Ihnen stehen Viertklässler als Paten zur Seite

Für 55 Erstklässler ging am Donnerstag in Mettingen die Schule los. Mit Zuckertüten ausgerüstet, starteten sie in den Ernst des Lebens. Wie ihnen der erste Schultag gefiel, haben sie der EZ erzählt.