Esslingen Männer trauern anders als Frauen. Und es fällt ihnen schwerer, sich Trauergruppen anzuschließen. Dort finden sich überwiegend Frauen – sowohl als Teilnehmerinnen als auch in der Begleitung. Sie aber haben eine andere Art, mit Trauer umzugehen. Andere Fragen treiben sie um. Deshalb nehmen nur wenige Männer die Trauerangebote des Hospiz Esslingen in Anspruch. Susanne Kränzle, die Gesamtleiterin des Hospiz, und Trauerbegleiterin Claudia Landenberger können sich deshalb vorstellen, eine spezielle Trauergruppe für Männer anzubieten, in denen sich diese über die sie bewegenden Themen austauschen können.

Andreas Hutter ist der einzige Mann im