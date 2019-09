EsslingenDer Schmerz steht dem gestandenen, kräftigen Mann noch immer ins Gesicht geschrieben: „Sie haben mich auf dem Boden zusammengetreten wie ein Schwein“, erzählt er in Saal Eins des Amtsgerichts Esslingen. Fünf Wochen sei er infolge der Attacke krankgeschrieben gewesen, eine Bandscheiben-Operation sei nötig geworden, immer wieder würden ihn Rückenschmerzen plagen. Seine persönliche Verantwortung und seine eigene Beteiligung an der Schlägerei verschweigt er indes nicht. Offen schildert er bei seiner Zeugenaussage, was an jenem Montag, 11. Juni 2018, gegen 13 Uhr passiert war. Ein Vorfall, der sein Leben verändern sollte. Die drei jungen Männer auf