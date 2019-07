Esslingen (red) In Städten gibt es viele versiegelte Flächen. Dort heizt sich die Luft in den heißen Sommern besonders stark auf. Nicht überall ist es möglich, Bäume zu pflanzen. Die Stadt Esslingen hat deshalb zusammen mit den Stadtwerken erstmals die eine StadtOase auf dem Bahnhofsvorplatz aufgebaut.

Schon in den vorigen Jahren gab es ein „mobiles grünes Zimmer“ an verschiedenen Stellen der Innenstadt. Für dieses Jahr wurde die Idee noch erweitert: Mehrere bepflanzte Wände, Dachelemente und Sitzbänke schaffen in unmittelbarer Nähe zu Taxistand und Zentralem Omnibusbahnhof eine kleine Oase – vor allem an heißen Sommertagen eine erfrischende Option, die seit Anfang Juni gerne von Passanten angenommen wird.

Die bepflanzten Wände und das grüne Dach der StadtOase reduzieren Lärm, sie spenden Schatten und filtern Staub aus der Luft. Wenn Feuchtigkeit verdunstet, entsteht außerdem Kälte – auf diese Weise dienen Pflanzen als natürliche Klimaanlage. „Die Vielfalt der verwendeten Blattschmuck-, Blüh- und Naschpflanzen bietet zudem Insekten einen Lebensraum“, ergänzt Katja Walther, die beim Stadtplanungsamt für Nachhaltigkeit und Klimaschutz zuständig ist. Die Stadt Esslingen testet damit auch neue Formen aus, um mehr Grün in die Stadt zu bringen und in heißen Sommern die Lebensqualität zu erhöhen.