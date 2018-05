EsslingenEleanor Riese kann einem ganz schön auf den Keks gehen: Sie wirkt rechthaberisch, schroff und weiß genau, was sie will. Doch das ist die einzige Chance, sich in ihrem verkorksten Leben zu behaupten. Seit sie an Hirnhautentzündung erkrankt war, litt sie an paranoider Schizophrenie und ließ sich freiwillig in die Psychiatrie einweisen. Dort hat man nie versucht, ihr wirklich zu helfen – die Ärzte ließen sie lieber mit Medikamenten vollpumpen, um Eleanor ruhigzustellen. Dass sie dadurch noch kränker wurde, hat keinen gekümmert. Doch irgendwann hat sie genug und sucht sich eine Anwältin, um für ihr Recht auf medizinische Selbstbestimmung zu kämpfen.