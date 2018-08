Anzeige

EsslingenWer seinen Platz in unserer Gesellschaft finden will, sollte den Umgang mit dem geschriebenen Wort beherrschen. Die Esslinger Stadtbücherei tut allerhand, um Kinder und Jugendliche dafür zu begeistern: Schon die Jüngsten kommen bei den „Lesekrümeln“ mit Literatur in Berührung – Vorlesestunden, Autorenlesungen, Schreibwerkstätten und andere Workshops komplettieren die Angebote zur Lese- und Schreibförderung bei Kindern und Jugendlichen. Ein wichtiger Baustein ist der Schülerschreibwettbewerb, der alle Jahre wieder anlässlich der Literaturtage LesART von Stadtbücherei und Eßlinger Zeitung ausgeschrieben wird. Nachwuchsautorinnen und -autoren sind bereits zum 22. Mal eingeladen, ihre Gedanken zu Papier zu bringen. Das Thema, das Kinderbücherei-Leiterin Bettina Langenheim ausgetüftelt hat, öffnet originellen Einfällen Tür und Tor: „Die magische Bibliothek.“ Vielleicht liefert der eine oder andere Beitrag ja auch Anregungen zur Diskussion über die Zukunft der Esslinger Stadtbücherei.

„Das ist ein sehr fantasievolles Thema, das den jungen Autorinnen und Autoren viele Möglichkeiten eröffnet“, findet Bücherei-Leiterin Gudrun Fuchs. „Kinder können spielerisch mit dem umgehen, was sie von einer Bibliothek kennen und was sie von ihr erwarten. Das bietet ihnen die Möglichkeit, auch mit der Sprache spielerisch umzugehen. So macht es noch mehr Spaß, sich mit dem geschriebenen Wort zu beschäftigen. Wir freuen uns auf viele kreative, witzige und durchaus auch nachdenkliche Texte.“

Den Ausgangspunkt der Geschichte hat die Science-Fiction- und Fantasy-Kennerin Bettina Langenheim skizziert: „Du bist begeistert – du darfst gemeinsam mit dem Androiden XL2 einen Tag in der Bibliothek im Jahre 2040 verbringen. XL2 zeigt dir seine Lieblingsbereiche, wo er gerne spielt, wo er gerne lernt und was man alles hier tun kann. Findet ihr die richtige Abteilung für deine Rückreise? Eine spannende Suche beginnt ...“ Ausgehend von diesen Gedanken kann jeder seine eigenen Ideen formulieren.

„Wir haben die Regeln für den Schülerschreibwettbewerb verändert“, erklärt Kinderbücherei-Mitarbeiterin Julia Yazici, die als Macherin der „Lesekrümel“-Reihe weiß, was jungen Autoren wichtig ist. Neu ist, dass nur Schüler der Klassen 4 bis 6 aus dem vergangenen Schuljahr dabei sind. Aus ihren Einsendungen wählt eine Jury die sechs interessantesten Texte aus, die während der LesART im November in einer eigenen Veranstaltung von Schauspielern gelesen werden. Das Publikum weiß nicht, wer welchen Text geschrieben hat, und gibt sein Votum ab, das dann zusammen mit dem Urteil der Juroren die Auswahl der Sieger ergibt. „Das macht die Sache noch viel spannender“, findet Julia Yazici. „So kann jeder, der mit einem Beitrag vertreten ist, Freunde, Mitschüler und Familie mitbringen, die für ihn applaudieren dürfen.“

Weil Bücherei-Leiterin Gudrun Fuchs aus tagtäglicher Erfahrung weiß, dass viele Kinder inzwischen einen ziemlich eng getakteten Terminkalender haben, gibt es diesmal noch eine weitere Neuerung: „Um gute Texte zu schreiben, braucht man Zeit und Muße. Die haben Kinder am ehesten in den Ferien. Deshalb wurde der Einsendeschluss auf 8. September und damit ans Ende der Schulferien verschoben, damit jedes Kind, das gerne schreiben möchte, Gelegenheit zum Mitmachen hat. Wir freuen uns über alle Beiträge, weil jeder Text ein Beitrag dazu ist, die Freude am geschriebenen Wort wachzuhalten.“

Was Nachwuchs-Schriftsteller wissen müssen

Teilnehmer: Alle Esslinger Schülerinnen und Schüler, die im Schuljahr 2017/18 die 4. bis 6. Klasse besucht haben, dürfen am Schreibwettbewerb von Stadtbücherei und Eßlinger Zeitung teilnehmen. Jeder darf nur einen Beitrag einreichen. Gemeinschaftsproduktionen mehrerer Schüler werden nicht berücksichtigt.

Texte müssen mit dem PC geschrieben und mit Name, Alter, Schuladresse, Angabe der Klasse, Wohnanschrift und Telefonnummer versehen sein. Die eingereichten Beiträge dürfen höchsten zwei Seiten lang sein, die Blätter dürfen nur einseitig beschrieben sein. Das Urheberrecht bleibt bei den Verfassern, die Stadtbücherei Esslingen erwirbt das Recht der uneingeschränkten Veröffentlichung.

Einsendeschluss: Bis spätestens 8. September müssen die Beiträge zum Schülerschreibwettbewerb bei der Stadtbücherei Esslingen, Heugasse 9 in 73 728 Esslingen, sein. Bitte das Stichwort „Schülerschreibwettbewerb“ nicht vergessen. Die Texte können in der Bücherei abgegeben oder per E-Mail an bettina.langenheim(at)esslingen.de geschickt werden.

Fragen beantwortet die Kinderbücherei unter Telefon 07 11/35 12-24 35.