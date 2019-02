Esslingen Die Argumente sind mittlerweile ausgetauscht – soweit das bei einem derart komplexen Thema überhaupt möglich ist. Nun haben die Bürgerinnen und Bürger am 10. Februar das Wort, ob sie die Zukunft ihrer Stadtbücherei in einem modernisierten und erweiterten Bebenhäuser Pfleghof oder in einem Neubau zwischen Küferstraße und Kupfergasse sehen. Wer die Diskussion während des EZ-Forums aufmerksam verfolgt hat, dürfte noch etwas besser verstanden haben, weshalb 11 187 Esslinger den Gemeinderatsbeschluss für einen Neubau nochmals auf den Prüfstand stellen wollten – unabhängig davon, für welche Variante sie sind.

Mag sein, dass die Verwaltung in