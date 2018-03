Esslingen (pol) - Anwohner sind in den frühen Morgenstunden des Sonntags auf einen Einbruch in das Büro eines Autogascenters in der Palmenwaldstraße aufmerksam geworden. Sie beobachteten, wie drei junge Männer eine Kasse aus einem Aktenschrank herausrissen, gewaltsam öffneten und Bargeld in unbekannter Höhe mitnahmen. Die Täter flüchteten in Richtung B 10, mehrere Streifenwagen fahndeten ergebnislos nach ihnen. Die Feuerwehr nahm die beschädigte Scheibe der Eingangstür in Augenschein.

Zeugen werden gebeten, sich zu melden:Tel.07 11/39 90-33 0.