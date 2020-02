EsslingenIm September steht für Schüler der vierten Klasse eine Veränderung an: Von der Grundschule geht es auf die weiterführende Schule. Um diese kennenzulernen, bietet das Theodor-Heuss-Gymnasium (THG) am Freitag, 7. Februar, das Mörike-Gymnasium am Samstag, 8. Februar, und das Schelztor-Gymnasium am Freitag, 14. Februar, einen Tag der offenen Tür an. Am Georgii-Gymnasium gab es bereits vor einigen Tagen eine Infoveranstaltung.

Theodor-Heuss-Gymnasium: Für Eltern und ihre Kinder gibt es am Freitag, 7. Februar, von 14 bis 15 Uhr im Rahmen der Schulbesichtigung eine Info-Stunde zum neuen Fremdsprachenbeginn und