Es bedurfte einer langen Vorlaufzeit und eines langen Atems bis zum Einzug der ersten Bewohner in der Schelztorstraße 38. Nach der Klärung des Bedarfs an stationären Plätzen für Menschen mit psychischer Erkrankung in der Stadt begannen Barbara Wolf, die Geschäftsführerin des VSP, und ihre Mitarbeiter im Jahr 2013 mit der Suche nach geeigneten Räumen. 25 Gebäude wurden besichtigt. „Wir wollten in ein normales Wohngebäude in der Stadt und nicht auf die grüne Wiese. Menschen mit einer psychischen Erkrankung haben einen Anspruch darauf, als normale Leute unter normalen Leuten zu leben“, sagte Barbara Wolf jetzt bei