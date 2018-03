EsslingenSie kamen in der Gruppe mit ihren Erzieherinnen aus dem Kindergarten, und sie kamen mit Mama, Tante oder Oma – stolz die Eintrittskarte in der Hand und neugierig auf die Abenteuer eines Elefanten-Babys in Afrika: Eine ganze Menge Knirpse durfte in dieser Woche erleben, wie ein Bilderbuch lebendig wird. Nach einer Geschichte von Erwin Moser hat das Theater en miniature mit „Winzig, der kleine Elefant“ ein zauberhaftes Bühnenstück entwickelt und aufs Liebevollste in Szene gesetzt. Im Rahmen der Kinder- und Jugendbuchtage „Klasse Lesungen“ der Stadtbücherei war das mobile Puppen- und Figurentheater zu Gast im Kutschersaal und sorgte