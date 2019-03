EsslingenEs gibt wenige Musiker, die man schon zu Lebzeiten als Legenden bezeichnen kann. Der Pianist und Bandleader George Cables darf sich getrost zu ihnen zählen. Dass er nun mit seinem Quartett im Esslinger Jazzkeller gastierte, ist schon etwas Besonderes. Cables und seine Kollegen Piero Odorici am Saxofon, Darryl Hall am Bass und Victor Lewis am Schlagzeug bescherten dem Publikum im restlos ausverkauften Jazzkeller in der Webergasse einen außergewöhnlichen Abend. Und in denen, die noch eine Karte für dieses Konzert ergattern konnten, dürfte die Musik dieses Weltklasse-Quartetts noch lange nachklingen.

Der 74-jährige George Cables, bei dessen