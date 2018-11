Anzeige

Um kurz nach 13 Uhr ist an diesem Sonntag in einem Wohnhaus in der Lienhardstraße in Esslingen-Zell ein Feuer ausgebrochen. Polizei und Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot im Einsatz. Nach ersten Informationen der Polizeidirektion Reutlingen wurde eine Person tot geborgen.