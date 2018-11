18.11.2018 Wohnhausbrand fordert Todesopfer in Esslingen-Zell.

18.11.2018 Wohnhausbrand fordert Todesopfer in Esslingen-Zell. Quelle: SDMG

18.11.2018 Wohnhausbrand fordert Todesopfer in Esslingen-Zell.

18.11.2018 Wohnhausbrand fordert Todesopfer in Esslingen-Zell. Quelle: SDMG

18.11.2018 Wohnhausbrand fordert Todesopfer in Esslingen-Zell.

18.11.2018 Wohnhausbrand fordert Todesopfer in Esslingen-Zell. Quelle: SDMG

18.11.2018 Wohnhausbrand fordert Todesopfer in Esslingen-Zell.

18.11.2018 Wohnhausbrand fordert Todesopfer in Esslingen-Zell. Quelle: SDMG

18.11.2018 Wohnhausbrand fordert Todesopfer in Esslingen-Zell.

18.11.2018 Wohnhausbrand fordert Todesopfer in Esslingen-Zell. Quelle: SDMG

18.11.2018 Wohnhausbrand fordert Todesopfer in Esslingen-Zell.

18.11.2018 Wohnhausbrand fordert Todesopfer in Esslingen-Zell. Quelle: SDMG

18.11.2018 Wohnhausbrand fordert Todesopfer in Esslingen-Zell.

18.11.2018 Wohnhausbrand fordert Todesopfer in Esslingen-Zell. Quelle: SDMG

18.11.2018 Wohnhausbrand fordert Todesopfer in Esslingen-Zell.

18.11.2018 Wohnhausbrand fordert Todesopfer in Esslingen-Zell. Quelle: SDMG

18.11.2018 Wohnhausbrand fordert Todesopfer in Esslingen-Zell.

18.11.2018 Wohnhausbrand fordert Todesopfer in Esslingen-Zell. Quelle: SDMG

18.11.2018 Wohnhausbrand fordert Todesopfer in Esslingen-Zell.

18.11.2018 Wohnhausbrand fordert Todesopfer in Esslingen-Zell. Quelle: SDMG

18.11.2018 Wohnhausbrand fordert Todesopfer in Esslingen-Zell.

18.11.2018 Wohnhausbrand fordert Todesopfer in Esslingen-Zell. Quelle: SDMG

18.11.2018 Wohnhausbrand fordert Todesopfer in Esslingen-Zell.

18.11.2018 Wohnhausbrand fordert Todesopfer in Esslingen-Zell. Quelle: SDMG

18.11.2018 Wohnhausbrand fordert Todesopfer in Esslingen-Zell.

18.11.2018 Wohnhausbrand fordert Todesopfer in Esslingen-Zell. Quelle: SDMG

18.11.2018 Wohnhausbrand fordert Todesopfer in Esslingen-Zell.

18.11.2018 Wohnhausbrand fordert Todesopfer in Esslingen-Zell. Quelle: SDMG

18.11.2018 Wohnhausbrand fordert Todesopfer in Esslingen-Zell.

18.11.2018 Wohnhausbrand fordert Todesopfer in Esslingen-Zell. Quelle: SDMG

18.11.2018 Wohnhausbrand fordert Todesopfer in Esslingen-Zell.

18.11.2018 Wohnhausbrand fordert Todesopfer in Esslingen-Zell. Quelle: SDMG

18.11.2018 Wohnhausbrand fordert Todesopfer in Esslingen-Zell.

18.11.2018 Wohnhausbrand fordert Todesopfer in Esslingen-Zell. Quelle: SDMG

18.11.2018 Wohnhausbrand fordert Todesopfer in Esslingen-Zell.

18.11.2018 Wohnhausbrand fordert Todesopfer in Esslingen-Zell. Quelle: SDMG

Anzeige

Esslingen (red)Ein Hubschrauber der Polizei kreiste am Sonntagnachmittag über der Lienhardstraße in Zell. Dort bekämpfte ein Großaufgebot der Feuerwehr einen Brand in einem Zweifamilienhaus. Ein 84-jähriger Bewohner konnte jedoch nur noch tot aus dem brennenden Haus geborgen werden.

Gegen 13.15 Uhr hatte eine Passantin im Dachgeschoss eines Zweifamilienhauses, das direkt gegenüber dem Gebäude der Feuerwehrabteilung Zell steht, an einem Fenster offene Flammen entdeckt. Die Frau hatte umgehend über Notruf die Rettungskräfte alarmiert. Feuerwehr, Polizei und Notarzt rückten sofort mit einem großen Aufgebot in die Lienhardstraße aus. Als die ersten Löschtrupps der Esslinger Feuerwehr eintrafen, schlugen Flammen und dichter Rauch aus den Fenstern des Dachgeschosses. Das Feuer hatte bereits auf den Dachstuhl übergegriffen.

Feuerwehr mit 68 Einsatzkräften vor Ort

Die Esslinger Feuerwehr, die mit 68 Einsatzkräften aus verschiedenen Abteilungen in die Lienhardstraße ausgerückt war, begann sofort mit einem groß angelegten Rettungseinsatz. Als sie das Haus durchsuchten, entdeckten die Männer der Wehr in einer Wohnung im ersten Obergeschoss einen 84-jährigen Hausbewohner. Die Feuerwehr konnte den Mann nur noch tot aus der Wohnung bergen. Weitere Bewohner befanden sich nach Mitteilung der Polizeidirektion Reutlingen zum Zeitpunkt des Brandes nicht in dem Zweifamilienhaus.

Warum das Feuer im Dachgeschoss ausgebrochen war, konnte die Polizei bis Redaktionsschluss noch nicht sagen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen und sicherte am Brandort Spuren. Nach dem derzeitigen Stand der polizeilichen Ermittlungen gibt es aber keine Hinweise auf eine vorsätzliche Tat. Nach den ersten Schätzungen von Brandsachverständigen beläuft sich der durch das Feuer angerichtete Schaden auf etwa 300.000 Euro. Das Haus, dessen Dachstuhl ausgebrannt ist, ist nicht mehr bewohnbar.