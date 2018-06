Ein Stück Mobilität vor der Bürotüre

Wohnbau Metzger erleichtert seinen Mitarbeitern mit einem innovativen Konzept den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel

Viele würden gerne mit Bus und Bahn zur Arbeit fahren, um sich endlose Staus am Morgen und am Abend zu ersparen. Denen, die beruflich auf ein Auto angewiesen sind, wird jedoch häufig die Entscheidung abgenommen. Damit der Umstieg auf den öffentlichen Nahverkehr gelingt, hat das Esslinger Wohnbauunternehmen Metzger & Co. ein eigenes Mobilitätskonzept entwickelt, das demnächst auch in Wohnbauprojekte des Unternehmens integriert werden könnte.