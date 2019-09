EsslingenEin riesengroßer Osterhase, die Fernsehstars Äffle und Pferdle, das orangefarbene Krokodil Rudi, gelbe Minions, die kesse Tweety, der Rabe Socke und märchenhafte Stelzenläufer tummelten sich am Samstag in der Esslinger Bahnhofstraße. Die Mitglieder der Initiative Bahnhofstraße hatten zum Maskottchentag eingeladen und damit Jung und Alt viel Freude bereitet. Kein Wunder, dass sich vor allem Kinder die Chance nicht entgehen ließen, die unverhoffte Begegnung mit ihren Lieblingen in einem Selfie festzuhalten.

Wer am Samstag in die Bahnhofstraße einbog, dem fielen sofort drei Dinge auf: Dutzende Luftballons schwebten in der Luft, wesentlich