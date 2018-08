EsslingenAls Exot oder „Hahn im Korb“ fühlt sich Ralf Stepput nicht. Der gelernte Krankenpfleger arbeitet seit 2015 im Hospiz Esslingen und ist dort einer von zwei Männern im sonst weiblichen Pflegeteam. „Ich kenne nichts anderes, seit ich ausgelernt habe“, sagt der 48-Jährige.

Zum Einstieg in diesen „Frauenberuf“ entschloss er sich nach dem Zivildienst in einem Krankenhaus. „Menschen zu pflegen, hat mir Freude gemacht.“ Nach der Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger arbeitete er viele Jahre bei ambulanten Pflegediensten unter anderem in Esslingen-Zollberg. „Viele Kolleginnen und Kollegen taten sich schwer, zu Sterbenden zu gehen. Mir