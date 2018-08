Esslingen Während andere bei sommerlichen Temperaturen ihre Mittagspause am Neckarufer genießen, treffen sich der sportbegeisterte Moderator Rafael Treite und sein heutiger Mentor Michael Messmer zum neuen Trend Stand Up Paddling – oder kurz SUP. „Das ist wie Kajak fahren, nur im Stehen“, sagt der Sportlehrer Messmer. Er selbst war begeisterter Kajakfahrer, bis er sich wegen Rückenproblemen einer Operation unterziehen musste, und in dem kleinen Boot nicht mehr schmerzfrei sitzen konnte. So war Messmer sehr froh, als die Sportart die, sich aus dem Wellenreiten entwickelt hat, auch in Deutschland aufkam und sofort überzeugt. „Ich habe dann vor drei Jahren