EsslingenMehr als 1000 Kunstwerke hat der Kreis Esslingen im Laufe der Jahrzehnte erworben, und viele von ihnen müssen auf die Reise gehen, wenn das alte Landratsamt am Esslinger Neckarufer 2023 einem Neubau weichen soll. Was für leicht transportable Gemälde, Zeichnungen und Kleinplastiken kein Problem ist, könnte für die Kunst am Bau das Ende bedeuten – Kunstwerke, die als Teile der Architektur Akzente setzen und fest mit dem Gebäude verbunden sind. Einer der Künstler, die um ihre Werke fürchten, ist der Esslinger Bildhauer Wolfgang Klein. Was aus seiner dreiteiligen Stahl-Plastik „Landschaft im Raum“ werden soll, die er für den großen Sitzungssaal