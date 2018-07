EsslingenEs gibt Filme, die hat man schon oft gesehen, und trotzdem schaut man sie immer wieder fasziniert an, weil sie zeigen, dass Kino so viel mehr sein kann als Mainstream. Wim Wenders‘ „Der Himmel über Berlin“ ist so einer. Kritiker und Cineasten überschlugen sich in ihrer Begeisterung, als dieser Streifen 1987 in die Kinos kam. Er wurde mit dem Bayerischen, dem Deutschen und dem Europäischen Filmpreis ausgezeichnet und war bei Festivals wie in Cannes und Sao Paulo erfolgreich. Und bis heute läuft er nicht nur im Fernsehen, sondern auch in Retrospektiven anspruchsvoller Filmtheater. Kenner waren sich einig, dass Wenders Maßstäbe gesetzt hat. Und