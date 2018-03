EsslingenSeit einem Jahr bietet die Lebenshilfe Esslingen im Auftrag des Landkreises am Esslinger Rohräckerschulzentrum (Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren, kurz SBBZ) eine Nachmittagsbetreuung für Schülerinnen und Schüler aller Altersklassen der verschiedenen Schulbereiche sowie Kinder der Schulkindergärten an. An zwei Nachmittagen nutzen insgesamt 60 Kinder und Jugendliche mit Behinderung im Alter zwischen vier und 20 Jahren das Angebot. In zusammen 15 kleinen Gruppen werden sie mittwochs und freitags zwischen 12 und 15.30 Uhr von einer Fachkraft, einer zusätzlichen Betreuungskraft und wenn möglich noch von Absolventen eines Freiwilligen