Sie sind kunterbunt, kuschelig weich und mit Liebe genäht. Hundert Herzkissen warten seit Dienstag auf ihren Einsatz im Esslinger Klinikum. 14 fleißige Landfrauen aus dem Ortsverband Esslingen-RSKN haben sie genäht und damit ein Zeichen gelebter Solidarität gesetzt. Die Kissen sind für Brustkrebspatientinnen nach der Operation bestimmt. Sie sollen den Druckschmerz in der Achselhöhle lindern und die Betroffenen zum Weitermachen ermuntern. Denn ein Herz ist immer auch ein Symbol von Liebe und Mitgefühl. Am Dienstag haben die Landfrauen den bunten Kissenberg an Chefarzt Thorsten Kühn von der Klinik für